Mia madre mi disse che stavo per incontrare Gesù | la storia di Shaina Montiel sopravvissuta all’hantavirus quando aveva 5 anni
Una ragazza ha raccontato di aver vissuto un’esperienza legata a un grave caso di hantavirus quando aveva cinque anni. La madre le avrebbe detto che i sintomi erano così intensi da farle pensare a un possibile incontro con Gesù. La ragazza ha condiviso questa memoria, descrivendo un episodio che risale a diversi anni fa e che riguarda una malattia infettiva trasmessa da roditori. La vicenda è stata resa nota attraverso una testimonianza pubblica.
“I miei sintomi erano così gravi che mia madre mi disse che avrei potuto incontrare Gesù da un momento all’altro”. Inizia così il racconto di Shaina Montiel, sopravvissuta a un’infezione da hantavirus che l’aveva portata a un passo dalla morte. Ne ha parlato in un’intervista all’ ABC News, nel pieno dell’allarme internazionale scatenato dal recente focolaio esploso a bordo della nave da crociera MV Hondius. Il contagio nel 1993: l’edera e i roditori. Oggi trentottenne, Montiel aveva appena 5 anni quando contrasse il virus, diventando all’epoca la paziente più giovane mai registrata per questa patologia. Ripercorrendo le probabili cause del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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