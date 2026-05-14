Mia madre mi disse che stavo per incontrare Gesù | la storia di Shaina Montiel sopravvissuta all’hantavirus quando aveva 5 anni

Una ragazza ha raccontato di aver vissuto un’esperienza legata a un grave caso di hantavirus quando aveva cinque anni. La madre le avrebbe detto che i sintomi erano così intensi da farle pensare a un possibile incontro con Gesù. La ragazza ha condiviso questa memoria, descrivendo un episodio che risale a diversi anni fa e che riguarda una malattia infettiva trasmessa da roditori. La vicenda è stata resa nota attraverso una testimonianza pubblica.

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