Mi ha violentata e ha ucciso il mio gatto | 15enne racconta tutto alla mamma fidanzato a processo
Una ragazza di 15 anni ha raccontato alla madre di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del fidanzato di 18 anni, che è stato successivamente denunciato. Oltre alle accuse di violenza, l'uomo è stato accusato anche di aver maltrattato il gatto della ragazza. La denuncia è stata presentata dopo che la giovane ha riferito quanto accaduto, portando all'apertura di un procedimento penale contro il ragazzo. Il processo è stato fissato per le prossime settimane.
Un ragazzo di 18 anni andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali dopo essere stato denunciato dalla fidanzatina di 15 anni. Il caso arriva dalla provincia di Perugia: secondo il racconto della ragazzina, il 18enne avrebbe abusato di lei, per poi uccidere. 🔗 Leggi su Today.it
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