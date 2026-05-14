Mi ha violentata e ha ucciso il mio gatto | 15enne racconta tutto alla mamma fidanzato a processo

Una ragazza di 15 anni ha raccontato alla madre di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del fidanzato di 18 anni, che è stato successivamente denunciato. Oltre alle accuse di violenza, l'uomo è stato accusato anche di aver maltrattato il gatto della ragazza. La denuncia è stata presentata dopo che la giovane ha riferito quanto accaduto, portando all'apertura di un procedimento penale contro il ragazzo. Il processo è stato fissato per le prossime settimane.

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