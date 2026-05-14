Oggi si tiene un'audizione in Regione riguardante il progetto della metrotranvia tra Milano e Seregno. Durante l'incontro, si chiede che il sindaco prenda posizione pubblicamente sulla questione. La discussione si concentra sulla necessità di un impegno concreto da parte delle autorità per avanzare con i lavori. La situazione richiede azioni decise per superare le difficoltà incontrate finora.

Oltre a incrociare le dita bisognerà compiere un altro gesto, poco scaramantico ma spesso indispensabile: battere i pugni sul tavolo. Oggi è stata convocata la commissione regionale per una audizione sulla metrotranvia Milano-Seregno. "È stata convocata con urgenza su mia richiesta – spiega Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone - dopo la scoperta da parte di Città Metropolitana di circa 120 milioni di extracosti. Ho chiesto che sia presente anche il sindaco metropolitano Giuseppe Sala: finora su questa vicenda non ha detto nulla, auspichiamo che venga a metterci la faccia". Su questa infrastruttura è battaglia. Non solo dal punto di vista politico, ma anche tra territori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metrotranvia Milano-Seregno. Oggi l’audizione in Regione: "Ora Sala ci metta la faccia"

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