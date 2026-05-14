Metrobus nuova ordinanza su strada Pievaiola

Continuano i lavori sulla strada Pievaiola per la realizzazione della prima linea del sistema di bus rapido. La ditta incaricata ha presentato una richiesta di provvedimenti temporanei per la regolamentazione della circolazione, necessari durante le fasi di esecuzione dei lavori. L’ordinanza, ancora in fase di definizione, prevede modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento delle operazioni senza intoppi. La modifica alla circolazione sarà limitata nel tempo e specificamente mirata alle aree interessate dall’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui