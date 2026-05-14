Metrobus nuova ordinanza su strada Pievaiola
Continuano i lavori sulla strada Pievaiola per la realizzazione della prima linea del sistema di bus rapido. La ditta incaricata ha presentato una richiesta di provvedimenti temporanei per la regolamentazione della circolazione, necessari durante le fasi di esecuzione dei lavori. L’ordinanza, ancora in fase di definizione, prevede modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento delle operazioni senza intoppi. La modifica alla circolazione sarà limitata nel tempo e specificamente mirata alle aree interessate dall’intervento.
Proseguono i lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit. La ditta esecutrice ha richiesto l'adozione di specifici provvedimenti in materia di circolazione stradale su strada Pievaiola, per permettere l'esecuzione die lavori.Con ordinanza n. 803 del 13 maggio 2026 il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Metrobus, nuova ordinanza in via Pievaiola e via StrozzacapponiIl Comune ha adottato nuovi provvedimenti in materia di circolazione stradale che resteranno in vigore fino al 30 maggio Proseguono i lavori per la...
Leggi anche: Perugia, cambia la viabilità su strada Pievaiola: scatta la nuova ordinanza
Metrobus, nuova ordinanza su strada PievaiolaProseguono i lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit. La ditta esecutrice ha richiesto l'adozione di specifici provvedimenti in materia di circolazione stradale su strada P ... perugiatoday.it
Cantiere Brt, nuova rivoluzione per la viabilità nella zona dell'ospedalePERUGIA - Il cantiere avanza a grandi passi e nell’area dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, una delle più interessate dalla rivoluzione del metrobus, prende forma un nuovo assetto della ... ilmessaggero.it