Perugia cambia la viabilità su strada Pievaiola | scatta la nuova ordinanza

A Perugia, sulla strada Pievaiola, sono state apportate modifiche alla viabilità. Il Comune ha emesso una nuova ordinanza su richiesta della ditta che sta realizzando la linea del Bus Rapid Transit. Le modifiche sono state adottate per permettere la prosecuzione dei lavori in corso sulla strada. La nuova disposizione riguarda quindi il traffico e la circolazione lungo questa arteria cittadina.

Cambia la viabilità su strada Pievaiola. Il Comune di Perugia, su richiesta della ditta esecutrice, ha adottato nuove disposizioni in materia di viabilità per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea del Bus Rapid Transit. Con ordinanza n. 614 del 14 aprile 2026.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Metrobus, nuova ordinanza in via Pievaiola e via StrozzacapponiIl Comune ha adottato nuovi provvedimenti in materia di circolazione stradale che resteranno in vigore fino al 30 maggio Proseguono i lavori per la... Metrobus, avanzano i lavori per completare il tracciato: cambia la viabilità sulla Pievaiola, nuovo limite di velocità per le autol Comune di Perugia ha emanato una ordinanza dirigenziale che prevede importanti modifiche temporanee relative però ad un orario notturno Prosegue il...