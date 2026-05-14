Il fine settimana si preannuncia con condizioni di maltempo che coinvolgeranno molte regioni italiane. Un vortice ciclonico sta portando pioggia e venti intensi, con temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano che il maltempo sarà diffuso su larga scala, interessando sia le zone costiere che le aree interne. La situazione meteorologica ha portato alla chiusura di alcune strade e all’allerta in diverse aree del paese.

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di marcato maltempo a causa dell’arrivo di un vortice ciclonico destinato a interessare gran parte dell’Italia. Stando a quanto spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, già dalla seconda parte della settimana si assisterà a un progressivo peggioramento per effetto di una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Europa. Le correnti fredde in ingresso sui nostri mari favoriranno la formazione di un ciclone che inizierà a far sentire i suoi effetti tra la notte di venerdì 15 e sabato 16 maggio. Il vortice richiamerà venti umidi dai quadranti meridionali, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali anche intensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, weekend-inferno: maltempo e crollo delle temperature

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