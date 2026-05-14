Alle 19:15 del 14 maggio 2026, le previsioni meteo per Roma indicano condizioni di tempo generalmente stabile. Durante la mattinata al Nord, si è registrato un miglioramento delle condizioni con un cielo più sereno e poche precipitazioni. La giornata si è svolta senza eventi meteorologici estremi, con temperature che si sono mantenute nella media stagionale. La serata si presenta tranquilla, senza variazioni significative rispetto all’andamento della giornata.

meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile è solo un gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia al pomeriggio anche spazi di sereno tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo a Poppi prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabile possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-05-2026 ore 19:15

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