Il governo messicano ha annunciato un taglio del deficit, puntando a migliorare il rating sovrano del paese. La decisione si inserisce in un quadro di strategie volte a rafforzare la stabilità finanziaria, mentre si discute anche dell’impatto dei sussidi a Pemex. La questione riguarda le possibili conseguenze di queste misure sulla valutazione delle agenzie di rating e sulla salute complessiva dell’economia nazionale.

? Punti chiave Come influirà il taglio del deficit sul rating del Messico?. Perché i sussidi a Pemex mettono a rischio la stabilità economica?. Quali rischi segnalano gli analisti di Standard and Poor's?. Come incideranno le tensioni commerciali con gli Stati Uniti sul bilancio?.? In Breve Fabbisogno finanziario 2025 sceso al 4,3% del Pil escludendo contributi Pemex.. Obiettivo riduzione fabbisogno finanziario fissato al 4,1% per l'anno 2026.. Sussidi a Pemex e Commissione federale per l'elettricità pesano sul bilancio.. Rischio aumento costi interessi e debito secondo analisi Standard and Poor's..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico, Zamora punta sul taglio del deficit per il rating sovrano

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