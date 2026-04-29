Dopo il Consiglio dei Ministri del 28 aprile, il Governo ha deciso di ridurre le accise sul gasolio. La misura mira a contenere i costi dei carburanti e ad alleggerire le spese di trasporto. La decisione riguarda esclusivamente il carburante destinato ai mezzi di trasporto, con l’obiettivo di intervenire direttamente sui prezzi praticati sul mercato. La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni.

? Cosa sapere Il Governo Meloni taglia le accise sul gasolio dopo il Consiglio dei Ministri del 28 aprile.. La misura mira a ridurre i costi di trasporto e produzione basandosi sui prezzi reali.. Dopo il Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2026, Meloni punta il dito sul caro-carburanti con un intervento chirurgico sulle accise che darà priorità al gasolio rispetto alla benzina. La decisione è arrivata durante la conferenza stampa conclusiva di ieri sera, alle ore 21:10. La premier ha spiegato che non si tratterà di un semplice rinnovo identico ai mesi passati, ma di una manovra mirata a colpire dove il rincaro è stato più pesante. Il governo ha deciso di abbandonare la strategia dello sconto uguale per tutti i tipi di carburante, preferendo un approccio differenziato basato sui dati reali del mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taglio accise: il Governo punta tutto sul gasolio per frenare i prezzi

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