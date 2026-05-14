Meno retorica e più aiuti alle famiglie | Fratelli d' Italia va all' attacco sulle mozioni della sinistra

Durante l'ultimo consiglio comunale, il partito di centrodestra ha criticato le mozioni presentate dalla sinistra, definendole più orientate a temi ideologici che a soluzioni pratiche. Il rappresentante di questa formazione ha sottolineato la necessità di concentrarsi su interventi concreti a favore delle famiglie, rispetto a proposte che, a suo avviso, si limitano a discussioni teoriche. La discussione ha evidenziato una differenza netta tra le due posizioni, con un richiamo alla priorità di azioni reali.

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“Le mozioni presentate in questi giorni in Consiglio comunale mostrano con chiarezza due modi profondamente diversi di intendere la politica e il ruolo delle istituzioni: da una parte il sostegno concreto alle famiglie, dall’altra la costruzione di temi ideologici”. A dichiararlo è Marco Casali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video “Mi offrì cocaina un escort”: la rinascita di Tiberio dopo anni di dipendenza Sullo stesso argomento Carburanti, decreto d’urgenza: nessuno taglio alle accise, aiuti a Tir e famiglie fragili. Stretta sulle speculazioniRoma, 18 marzo 2026 – Corsa contro il tempo a Palazzo Chigi, con il Consiglio dei ministri atteso in serata, indicativamente attorno alle 19, mentre... Critichiamo la retorica del tassiamo i ricchi, che raramente viene tradotta in proposte precise, e molto più spesso serve a creare odio e trovare un capro espiatorio. Poi arrivi tu, con la matematica da salotto, a far finta che un’imposta patrimoniale del 3% sia s x.com Meno retorica, più fatti. Cosa può imparare la sinistra dalla pace modello Leone XIVAl direttore - Ci sono visite che si consumano nel protocollo, altre che si esercitano nel simbolo. E poi ci sono quelle che rischiano qualcosa. La tre giorni di Papa Leone XIV in Libano appartiene a ... ilfoglio.it L'8 Marzo: meno retorica più fattiNon può bastare l'8 Marzo perché da Gennaio al 25 Novembre 2016 Telefono Rosa stima che siano state uccise 116 donne. Non può bastare se siamo arrivati a sentire il termine femminicidio in qualsiasi ... it.blastingnews.com