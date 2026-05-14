Meloni dà battaglia | Con noi povertà calata

Nell’aula del Senato, con la trasmissione in diretta televisiva, si è svolto un dibattito acceso. La premier ha affermato che con il suo governo la povertà si sarebbe ridotta. Durante l'incontro, un ex leader politico ha preso la parola come provocatore, creando un clima teso e vivace. La discussione si è sviluppata tra confronti diretti e interventi di vari rappresentanti politici.

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Giorgia Meloni si presenta al Senato, per il «premier time», già sapendo che la diretta tv trasformerà questo rito parlamentare in una specie di super-talk televisivo. Risposte già pronte, appunti, tono pacato: le uniche scintille le regala, manco a dirlo, lo scontro con Matteo Renzi, ormai (politicamente parlando) il nemico numero uno del premier. La Meloni, dopo il duello con il leader di Italia viva, arriva addirittura a dare ragione al capogruppo di Sinistra Italiana Peppe De Cristofaro, che ricorda in aula come l’emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale. Renzi, dicevamo, provoca e attacca: «Lei, presidente, mi sembra una copia sbiadita rispetto all’inizio della legislatura.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni dà battaglia: «Con noi povertà calata» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Povertà, FdI: “L’Istat conferma: con Meloni gli italiani stanno meglio”. Ma aumenta la grave deprivazione materialeL’Italia fotografata dall’ultimo rapporto Istat sulle condizioni di vita e il reddito delle famiglie nel 2025 è un Paese a due velocità, dove i... Accanto a chi ha bisogno: "Povertà e solitudine: noi ascoltiamo tutti"Gianni Barca, presidente Croce Rossa Ancona: la bandiera al Comune, cosa rappresenta? "Sventolerà in Comune e anche alla Regione Marche. Temi più discussi: Meloni incontra il primo ministro polacco Tusk Con la Polonia battaglia comune sui dazi interni Ue; Meloni Con Polonia, battaglia comune su dazi interni in UE; FdI, il caso Giuli e la guerra delle correnti: così la corsa alle prossime politiche agita il partito di Giorgia Meloni - Indiscreto; Italia-Usa, Rubio a Palazzo Chigi: un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video. Arianna Meloni - Results on X | Live Posts & Updates x.com Meloni, missione a Cipro: battaglia con l’Ue sugli Ets. Piano post-Unifil in LibanoROMA Un altro pieno di carburante, ammesso che bastino le scorte, per sorvolare il Mediterraneo alla volta di Cipro. Sperando di tornare dal Consiglio europeo con taniche colme di benzina e gas a ... ilmessaggero.it La statista Meloni dia battaglia sul referendumForse, certo, forse. Ma c’è in giro un climino: che alla fin fine sarà più facile votare No; che sia tornata l’ora, per il Corriere, di intervistare Bruno Liberati; che il professor Ilvo Diamanti ... ilfoglio.it