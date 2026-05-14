Meloni-Berlusconi la telefonata fredda e il piano di Marina per rifare il cdx dopo accordi con Pd Iv e Azione - RUMOR

Da ilgiornaleditalia.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di una telefonata tra i leader di due importanti forze politiche, definita da alcune fonti come fredda. Secondo quanto riportato, ci sarebbe un piano di un altro protagonista politico per riorganizzare il centrodestra dopo aver raggiunto accordi con partiti di centrosinistra, tra cui il Partito Democratico, Italia Viva e Azione. Fonti del settore parlano di divergenze sulla direzione futura del fronte politico, alimentando voci di tensioni interne.

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Secondo fonti del deepstate ascoltate da Il Giornale d'Italia, dietro le tensioni ci sarebbe soprattutto una diversa visione del futuro politico del centrodestra. Marina Berlusconi, da sempre attenta agli equilibri europei, finanziari e istituzionali, continuerebbe infatti a spingere per una Forza I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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