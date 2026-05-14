Nel corso dell’ultimo anno di legislatura, nessuna proposta concreta è stata avanzata per cambiare la direzione in ambito economico e sociale. La premier ha ripetutamente criticato la sinistra, accusandola di usare insulti, senza però presentare iniziative o idee nuove per affrontare le sfide attuali. La mancanza di proposte si accompagna a un atteggiamento di continuità rispetto alle posizioni già espresse in passato.

Premier time Due ore di discussione in Senato. Persino Calenda le chiede misure straordinarie contro la crisi. E lei: «Le mie ricette funzionano. Il salario minimo non va, ho ridotto la precarietà, entro l'estate la legge sul nucleare». Boccia Pd: «E' disperata, vive in una bolla». Renzi: «Sembrate la famiglia Addams» Premier time Due ore di discussione in Senato. Persino Calenda le chiede misure straordinarie contro la crisi. E lei: «Le mie ricette funzionano. Il salario minimo non va, ho ridotto la precarietà, entro l'estate la legge sul nucleare». Boccia Pd: «E' disperata, vive in una bolla». Renzi: «Sembrate la famiglia Addams» Quali novità ha in mente Giorgia Meloni per invertire la rotta in campo economico e sociale nell’ultimo anno di legislatura? Nessuna.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni, avanti con zero idee: «Dalla sinistra solo insulti»

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