Meloni avanti con zero idee | Dalla sinistra solo insulti

Da cms.ilmanifesto.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’ultimo anno di legislatura, nessuna proposta concreta è stata avanzata per cambiare la direzione in ambito economico e sociale. La premier ha ripetutamente criticato la sinistra, accusandola di usare insulti, senza però presentare iniziative o idee nuove per affrontare le sfide attuali. La mancanza di proposte si accompagna a un atteggiamento di continuità rispetto alle posizioni già espresse in passato.

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