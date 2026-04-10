Durante l'informativa in Parlamento, la leader del governo ha manifestato forte disapprovazione nei confronti di un partito cinese, citando insulti ricevuti e affermando che continuerà la sua azione fino alla fine. La sua presenza in aula segna il secondo intervento in un mese, mentre ha sottolineato come un sì confermi una posizione, ma un no possa riaccendere le tensioni.

«Un sì ti conferma, ma un no ti riaccende». È questo il cuore del discorso di Giorgia Meloni che torna in Parlamento, per la seconda volta in un mese, in occasione dell'informativa sull'azione del governo. La premier chiarisce subito che «non c'è alcuna ripartenza da fare posto che il governo non si è mai fermato», non c'è alcuna fase 2, 3 o 4, ma soprattutto non c'è in vista alcun rimpasto, figurarsi le dimissioni. Non servono nuove linee programmatiche perché «le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo». Insomma la tempesta è passata e vuole dare l'idea di chi ha ripreso il proprio posto di comando, «non scappo né mi dimetto: governerò 5 anni». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rabbia e l'orgoglio di Meloni contro il partito cinese: “Da voi solo insulti. Avanti fino alla fine”

Temi più discussi: Meloni, la rabbia e l’orgoglio contro il partito cinese: Da voi solo insulti. Avanti fino alla fine; La rabbia della premier e i sospetti su un atto deliberato contro l’Unifil: Hanno davvero esagerato; Dalle frasi da Baci Perugina (secondo Renzi) al vi sfido a Conte e Schlein: il meglio dell'informativa di Meloni in Parlamento; L’energia, il lavoro e il calcio: Meloni, ripartenza popolare.

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Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook

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