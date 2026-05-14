Medicina Oxilia Lum | Sorprende che i Neanderthal curassero i denti 59mila anni fa

Uno studio ha portato alla luce che i Neanderthal, circa 59.000 anni fa, potrebbero aver utilizzato tecniche per curare le carie dentali. La scoperta si basa sull’analisi di resti fossili e tracce lasciate sui denti di questi antichi esseri umani. La possibilità che utilizzassero strumenti o pratiche per trattare problemi dentali è stata considerata inaspettata da alcuni esperti. La ricerca apre nuove prospettive sulla conoscenza delle cure mediche praticate dai nostri antenati preistorici.

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