Medicina Oxilia Lum | Sorprende che i Neanderthal curassero i denti 59mila anni fa
Uno studio ha portato alla luce che i Neanderthal, circa 59.000 anni fa, potrebbero aver utilizzato tecniche per curare le carie dentali. La scoperta si basa sull’analisi di resti fossili e tracce lasciate sui denti di questi antichi esseri umani. La possibilità che utilizzassero strumenti o pratiche per trattare problemi dentali è stata considerata inaspettata da alcuni esperti. La ricerca apre nuove prospettive sulla conoscenza delle cure mediche praticate dai nostri antenati preistorici.
Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Gli esseri umani preistorici di Neanderthal potrebbero aver utilizzato una procedura sorprendente per curare una carie, 59mila anni fa. Lo rivela una ricerca di un team internazionale. “Questa scoperta rappresenta una vera e propria pietra miliare sia per l'antropologia che per l'odontoiatria evoluzionistica, perché documenta la transizione cruciale dall'automedicazione istintiva, che osserviamo anche nei primati non umani, a una strategia medica realmente intenzionale e deliberata”, commenta Gregorio Oxilia, professore associato di anatomia umana presso il dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università Lum Giuseppe Degennaro, in una intervista rilasciata dalla Cnn. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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