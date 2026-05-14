Maxi incendio bruciò cento ettari di campagna due operai a processo | Le scintille del frullino causarono il rogo

Un vasto incendio ha interessato più di 100 ettari di terreno agricolo, causando danni considerevoli e mettendo in allerta le autorità locali. Due operai sono stati portati davanti a un giudice, accusati di aver causato il rogo attraverso l’uso di un frullino, che avrebbe prodotto scintille innescando le fiamme. Le fiamme hanno coinvolto vaste aree di campagna, con rischi per le proprietà e le attività agricole della zona.

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