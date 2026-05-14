Maxi incendio bruciò cento ettari di campagna due operai a processo | Le scintille del frullino causarono il rogo
Un vasto incendio ha interessato più di 100 ettari di terreno agricolo, causando danni considerevoli e mettendo in allerta le autorità locali. Due operai sono stati portati davanti a un giudice, accusati di aver causato il rogo attraverso l’uso di un frullino, che avrebbe prodotto scintille innescando le fiamme. Le fiamme hanno coinvolto vaste aree di campagna, con rischi per le proprietà e le attività agricole della zona.
JESI – Un incendio devastante, capace di distruggere in poche ore oltre 100 ettari di campagna e mettere in pericolo abitazioni, aziende agricole e aree boschive. A quasi cinque anni dai fatti, sono finiti a processo due operai accusati di aver provocato il vasto rogo divampato il 5 agosto 2021.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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