Maxi fatturati e clienti milionari | gli studi di commercialisti più influenti di Udine
A Udine, i commercialisti più influenti hanno ampliato il loro ruolo, passando dalla gestione delle questioni fiscali alla partecipazione nelle decisioni strategiche delle aziende. Le loro attività si concentrano su clienti con fatturati elevati e patrimoni consistenti, diventando punti di riferimento nelle scelte di crescita e trasformazione. Questa evoluzione sottolinea un cambiamento nel profilo professionale, che si allarga oltre la semplice consulenza contabile.
A Udine la figura del commercialista sta cambiando pelle. Non è più soltanto il professionista delle cadenze fiscali e dei bilanci, ma un interlocutore stabile nelle scelte che contano: quelle che determinano la crescita, la tenuta o la trasformazione di un'azienda. Nel Friuli delle imprese.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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