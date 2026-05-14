Oggi al ScrittuRa Festival si terrà un incontro dedicato al rapporto tra realtà e finzione nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Due filosofi, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, discuteranno con Matteo Cavezzali di come le nuove tecnologie influenzino la percezione del mondo e le narrazioni contemporanee. L’evento si concentra sulle sfide e le trasformazioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale nel contesto culturale.

Oggi a ScrittuRa Festival si parlerà di ’ realtà e finzione al tempo della AI ’ con i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, in dialogo con Matteo Cavezzali. Appuntamento a Castel Bolognese alla biblioteca De Pane alle 18,30. Fin dagli albori del tempo, l’uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l’epoca della più grande proliferazione narrativa dell’umanità. Siamo circondati da storie - nei media, nei social network, nella politica, nel marketing - eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo, e il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maura Gancitano e Andrea Colamedici tra realtà e intelligenza artificiale

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