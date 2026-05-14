Marradi due anni tra sisma e alluvioni | Ora possiamo finalmente rialzarci

Dopo quattordici mesi dall’alluvione che aveva danneggiato Marradi, il paese sembra aver iniziato un percorso di ripresa. Negli ultimi due anni, la comunità ha affrontato le conseguenze di un terremoto e di eventi alluvionali che hanno causato danni a infrastrutture e proprietà. Ora, secondo quanto dichiarato, si può finalmente pensare a un rialzo, a una ripresa delle attività e a ricostruire le zone colpite.

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A un anno – per la precisione quattordici mesi dopo – dall’alluvione che colpì duramente Marradi e l’Alto Mugello, il Comune marradese presenterà, stasera, un dettagliato – e impressionante – report sui lavori di somma urgenza che furono la prima risposta ai gravissimi danni causati dal maltempo che provocò frane, allagamenti, interruzioni di strade, evacuazione di numerose abitazioni. E il sindaco Tommaso Triberti ha voluto organizzare un evento di rilievo, per presentare quanto è stato fatto. Nella sala Mokambo del Teatro degli Animosi, oggi alle 18 ci saranno infatti due parlamentari, Emiliano Fossi, deputato Pd e Raffaella Patia,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marradi, due anni tra sisma e alluvioni: "Ora possiamo finalmente rialzarci" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A dieci anni dal sisma finalmente riaperto il palazzo comunaleUna domenica speciale per il centro storico di Rapagnano per il taglio del nastro al rinnovato e restaurato Palazzo Comunale a dieci anni dal sisma. Meoni in pensione: 20 anni tra alluvioni e indagini a PratoFrancesco Meoni ha chiuso il suo ultimo turno operativo il 31 marzo, per poi passare ufficialmente in pensione dal primo giorno di aprile. Si parla di: Marradi, due anni tra sisma e alluvioni: Ora possiamo finalmente rialzarci. Marradi, due anni tra sisma e alluvioni: Ora possiamo finalmente rialzarciStasera il sindaco Triberti presenta il report sui lavori di somma urgenza con parlamentari e consiglieri regionali ... msn.com Marradi a un anno dall'alluvione: il 14 maggio report sui lavoriMarradi (Firenze), 29 aprile 2026 - La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocati dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati, un anno dopo. Marradi ... lanazione.it