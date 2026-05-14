Il successo di pubblico e critica ha convinto il colosso di Cupertino: Apple TV ha ordinato ufficialmente una seconda stagione di Margo ha problemi di soldi (Margo’s Got Money Troubles). L’annuncio (via THR) arriva con un tempismo perfetto, a una sola settimana dal finale della prima stagione, confermando quanto il servizio streaming punti su questo dramedy irriverente prodotto da A24. Elle Fanning tornerà a vestire i panni della coraggiosa e incasinata Margo. Basata sul romanzo di Rufi Thorpe, la serie segue le vicende di Margo (Fanning), una studentessa universitaria che, rimasta incinta, decide di sbarcare il lunario aprendo un profilo su OnlyFans per mantenere se stessa e il suo bambino.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Margo ha problemi di soldi e Apple TV vuole risolverli: ufficiale il rinnovo per la seconda stagione

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