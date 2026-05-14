Marevivo-Arca Fondi recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa

Un intervento subacqueo ha portato al recupero di una rete fantasma di oltre 3.000 metri e di vari attrezzi da pesca dai fondali tra Ortigia e Ognina, un’area nota per il suo valore storico-naturalistico. L’operazione ha interessato una zona di mare situata in prossimità di Siracusa, dove la presenza di questa rete rappresentava un problema ambientale. L’intervento è stato condotto da un’organizzazione dedicata alla tutela marina, con l’obiettivo di rimuovere materiali abbandonati e preservare l’ecosistema locale.

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Un intervento subacqueo per rimuovere dai fondali una rete fantasma di oltre 3.000 metri e diversi attrezzi da pesca da una zona di alto valore storico-naturalistico situata tra Ortigia e Ognina. Questo il risultato dell'attività che si è svolta tra l’11 e il 12 maggio a ridosso dell’Area Marina. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rete “fantasma” da 300 metri abbandonata sui fondali di Ischia, il video del recupero della Guardia costieraUna complessa operazione di tutela ambientale è stata portata a termine al largo di Ischia, dove la nave CP 920 Gregoretti della Guardia Costiera ha... Temi più discussi: Marevivo-Arca Fondi, recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa; Recupero rete Marevivo-Arca Fondi-BAPS_4; Siracusa, recuperata rete fantasma di 3 km dai fondali del Plemmirio: operazione Marevivo-Arca Fondi-Baps; Recuperata rete fantasma di 3mila metri nei fondali di Siracusa. Marevivo-Arca Fondi, recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa. x.com Marevivo-Arca Fondi, recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa(Adnkronos) – Un intervento subacqueo per rimuovere dai fondali una rete fantasma di oltre 3.000 metri e diversi attrezzi da pesca da una zona di alto valore storico-naturalistico situata tra Ortigia ... pianetagenoa1893.net Marevivo e Arca Fondi recuperano rete fantasma dai fondali di SiracusaRoma, 13 mag. (askanews) – L’86,5% dei rifiuti trovati in mare è connesso ad attività di pesca: reti, cime, retini, nasse, cordame e cassette di polistirolo, dispersi o abbandonati, si depositano sui ... askanews.it