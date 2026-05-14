Marevivo-Arca Fondi recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa
Un intervento subacqueo ha portato al recupero di una rete fantasma di oltre 3.000 metri e di vari attrezzi da pesca dai fondali tra Ortigia e Ognina, un’area nota per il suo valore storico-naturalistico. L’operazione ha interessato una zona di mare situata in prossimità di Siracusa, dove la presenza di questa rete rappresentava un problema ambientale. L’intervento è stato condotto da un’organizzazione dedicata alla tutela marina, con l’obiettivo di rimuovere materiali abbandonati e preservare l’ecosistema locale.
Un intervento subacqueo per rimuovere dai fondali una rete fantasma di oltre 3.000 metri e diversi attrezzi da pesca da una zona di alto valore storico-naturalistico situata tra Ortigia e Ognina. Questo il risultato dell'attività che si è svolta tra l’11 e il 12 maggio a ridosso dell’Area Marina. 🔗 Leggi su Today.it
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