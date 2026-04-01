Straordinari in sala parto all’ospedale di Busto | 8 bambini nati in un giorno Momento di grande gioia

In un ospedale di Busto Arsizio, otto bambini sono nati in un solo giorno, con alcuni medici che hanno effettuato straordinari in sala parto. La notizia è stata accolta con entusiasmo da parte degli operatori sanitari, mentre la provincia di Varese, caratterizzata da un calo demografico e bassi tassi di natalità, registra un episodio che si distingue rispetto alle tendenze recenti.

Busto Arsizio (Varese), 1 aprile 2026 – In una provincia come quella di Varese, da tempo alle prese con un progressivo calo demografico e con indici di natalità tra i più bassi della Lombardia, ogni segnale in controtendenza assume un valore che va oltre la semplice statistica. È in questo scenario che si inserisce quanto accaduto venerdì all’ ospedale di Busto Arsizio, dove in meno di ventiquattro ore sono venuti alla luce otto bambini, un evento che restituisce, almeno per un giorno, l’immagine di una comunità capace di rigenerarsi. Tra l’1.17 e le 22.15, la sala parto del presidio ha visto susseguirsi le nascite di Matteo, Ginevra, Nicolò, Bryan Antonio, Karim, Viola, Melissa e Auror a. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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