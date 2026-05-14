Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 89 tra Manfredonia e Foggia, coinvolgendo una giovane militare. Secondo quanto riferito, il veicolo è entrato in collisione con un cinghiale, provocando danni al mezzo e fortunatamente senza gravi feriti. La presenza dell’animale sulla carreggiata è stata confermata da testimoni e dai rilievi delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

INCIDENTE STRADALE SULLA SS89 TRA MANFREDONIA E FOGGIA: GIOVANE MILITARE COINVOLTA NELL'URTO CON UN CINGHIALE. CIVILIS INTERVIENE, MARASCO: "EMERGENZA CINGHIALI FUORI CONTROLLO. SERVE RISARCIMENTO CERTO E PREVENZIONE IMMEDIATA" Le immagini documentano la violenza dell'impatto: paraurti e parte anteriore del veicolo distrutti, con l'animale deceduto sull'asfalto. "Non è un caso isolato", dichiara il Comandante Giuseppe Marasco. "È la decima segnalazione che riceviamo solo negli ultimi mesi sulla SS89 e sulle strade provinciali SP 141, 58, 59. I cinghiali sono diventati un pericolo pubblico. Oggi è andata bene, ma poteva finire in tragedia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, incidente stradale sulla SS89 per Foggia: giovane militare coinvolta nell’urto con un cinghiale

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