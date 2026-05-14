Maltempo devastante in Italia l’intera città allagata | decine di richieste di soccorso

Una forte ondata di maltempo ha colpito nella serata una zona del Nord Italia, causando allagamenti diffusi e disagi significativi. Le intense precipitazioni hanno portato a numerosi interventi di soccorso richiesti dalle abitazioni e dalle attività locali. Le autorità sono intervenute per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le aree più colpite. La situazione resta sotto osservazione, con le squadre di soccorso impegnate a fronteggiare le conseguenze della perturbazione.

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Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella serata sul territorio del Goriziano, provocando disagi diffusi, allagamenti e decine di richieste di intervento ai soccorsi. Pioggia intensa e grandine hanno colpito diverse aree della provincia, mettendo sotto pressione la macchina dell’emergenza. Nel giro di poche ore, il centralino dei Vigili del fuoco è stato sommerso dalle chiamate dei cittadini, soprattutto per problemi legati ad allagamenti di strade, abitazioni e locali interrati. La situazione è rapidamente peggiorata con il passare della serata. Secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, tra le 20 e le 21. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo devastante in Italia, l’intera città allagata: decine di richieste di soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Last Viking King - Podcast Sullo stesso argomento Maltempo Italia, superstrada completamente allagata: il video da brividiIl maltempo in Puglia torna a provocare gravi disagi nel Foggiano, dove l’esondazione del torrente Cervaro ha trasformato strade e campagne in... Trionfo Domotek in Coppa Italia, Battaglia: "Risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città"Le congratulazioni del sindaco facente funzioni e del consigliere delegato allo sport per la vittoria della Coppa Italia “Grazie alla Domotek Volley...