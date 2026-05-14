Negli ultimi anni, sono stati diversi i casi di decessi di subacquei italiani durante immersioni in località esotiche. Le Maldive sono state teatro di alcune di queste tragedie, dove persone provenienti dall’Italia hanno perso la vita durante escursioni negli abissi marini. Questi incidenti si aggiungono a un quadro più ampio di eventi simili in altre destinazioni turistiche di mare, dove le immersioni rappresentano un’attività molto popolare, ma comportano sempre dei rischi.

Non è la prima volta negli ultimi anni che dei subacquei italiani perdono la vita nel corso di immersioni in dei paradisi del diving all’estero. Prima della tragedia accaduta oggi alle Maldive, dove cinque connazionali hanno perso la vita, si sono verificati diversi incidenti. A Ferragosto del 2015 tre sub milanesi - Alberto Mastrogiuseppe di 36 anni, Michela Caresani e Daniele Buresta, entrambi di 33 anni - non sono tornati in superficie dopo una immersione a largo dell’isola di Sangalaki, a est del Borneo. I ragazzi facevano parte di un gruppo di subacquei più ampio, in una zona nota per la presenza di forti correnti. Le ricerche durarono una decina di giorni, i corpi non sono mai stati ritrovati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maldive: quando gli abissi sono fatali, i precedenti

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