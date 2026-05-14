Dopo aver partecipato al Salone del mobile di Milano, l’azienda del settore legno si è spostata nelle colline toscane. Qui ha scelto un’atmosfera più rilassata, mantenendo comunque l’attenzione sui propri obiettivi professionali. La visita si è svolta in un contesto di ospitalità tipica della regione, lontano dal fermento milanese, senza perdere di vista le attività e le strategie aziendali.

Dall’atmosfera glamour e un po’ convulsa del Salone del mobile di Milano alla tranquillità delle colline senesi, resa ancor più piacevole dall’ospitalità di stampo toscano, senza mai perdere di vista gli obiettivi del proprio lavoro. Oltre duecento operatori del settore mobiliero e del legno hanno approfittato di questa opportunità, accogliendo l’invito della Makor di Sinalunga che, nei giorni della fiera milanese, ha organizzato i propri Tech Days. Specializzata nella produzione di macchine e impianti per la finitura di profili, pannelli e altri elementi prevalentemente in legno e materiali compositi, destinati soprattutto all’arredamento, l’azienda ha accolto dal 16 al 30 aprile clienti - attuali e potenziali - provenienti praticamente da tutta Europa, dall’Inghilterra alla Polonia, e dalla Cina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Makor chiama e l’Europa risponde. L’azienda del legno è un modello

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