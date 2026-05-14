Mai più impreparati dopo l' alluvione | la Protezione Civile lancia lo scudo totale e arruola tutta la città

In occasione della ricorrenza dell’alluvione che tre anni fa ha colpito la zona, il sindaco ha illustrato un nuovo progetto denominato “Protezione civile domani - Cesena per un futuro consapevole”. L’iniziativa fa parte di un percorso avviato dall’amministrazione comunale e dal sistema locale di Protezione civile, con l’obiettivo di preparare la città a eventuali emergenze future. La Protezione civile ha annunciato un rafforzamento delle attività di sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo l’intera comunità.

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In occasione della ricorrenza dell'alluvione che tre anni fa ha colpito la Romagna, il sindaco Enzo Lattuca ha presentato il progetto “Protezione civile domani - Cesena per un futuro consapevole” parte del percorso avviato dall'amministrazione comunale e dal sistema locale di Protezione civile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Somma - Allagamenti, la simulazione CRI fa squadra Sullo stesso argomento Dopo anni di attesa, la città ha la sua Protezione Civile: ufficiale l'iscrizione nel registro regionaleCAROVIGNO - Finalmente la sezione di Carovigno della Protezione Civile è stata ufficialmente iscritta nel registro regionale della Puglia. Il Piano che fa discutere: Mai consegnati gli atti sulla protezione civileForza Italia e Fratelli d’Italia denunciano le mancate risposte del Comune E l’assemblea pubblica con i Comitati e i cittadini non è stata convocata. lanazione.it Protezione civile, la Sardegna cambia modello dopo 37 anni: sistema rafforzato contro eventi climatici estremiProtezione civile, la Sardegna cambia modello dopo 37 anni: sistema rafforzato contro eventi climatici estremi - Ambiente - sardiniapost ... sardiniapost.it