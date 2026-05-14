Mai più impreparati dopo l' alluvione | la Protezione Civile lancia lo scudo totale e arruola tutta la città
In occasione della ricorrenza dell’alluvione che tre anni fa ha colpito la zona, il sindaco ha illustrato un nuovo progetto denominato “Protezione civile domani - Cesena per un futuro consapevole”. L’iniziativa fa parte di un percorso avviato dall’amministrazione comunale e dal sistema locale di Protezione civile, con l’obiettivo di preparare la città a eventuali emergenze future. La Protezione civile ha annunciato un rafforzamento delle attività di sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo l’intera comunità.
In occasione della ricorrenza dell'alluvione che tre anni fa ha colpito la Romagna, il sindaco Enzo Lattuca ha presentato il progetto “Protezione civile domani - Cesena per un futuro consapevole” parte del percorso avviato dall'amministrazione comunale e dal sistema locale di Protezione civile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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