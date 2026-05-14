Durante la cerimonia di laurea presso un’università statunitense, un noto attore è salito sul palco come ospite d’onore davanti a più di quattordici mila persone. In quell’occasione, ha incoraggiato gli studenti a prendere in mano le proprie vite, evitando discorsi convenzionali e pronunciando parole dirette e sincere. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, e ha condiviso un messaggio di motivazione senza usare frasi fatte o formule di circostanza.

H arrison Ford non ha usato le parole di circostanza che ci si aspetta in queste occasioni. Ospite d’onore alla cerimonia di laurea dell’Arizona State University, davanti a oltre 14.000 studenti, ha tenuto un discorso che ruota tutto attorno a una consapevolezza scomoda: la sua generazione ha combinato un bel disastro, e ora tocca ai giovani sistemarlo. Harrison Ford: Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner. guarda le foto «Il mondo che vi lasciamo è un disastro»: Harrison Ford non risparmia la sua generazione. L’attore ha parlato di comunità indigene marginalizzate e in alcuni casi uccise, di terre protette solo sulla carta ma perse nella pratica per corruzione e conflitti, di risorse naturali sfruttate invece di essere tutelate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma ha fatto anche molto di più, chiedendo loro di prendere in mano la propria vita

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