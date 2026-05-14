Ma che è successo? Sal Da Vinci sono ore di grande preoccupazione

Da tvzap.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto al Festival di Sanremo, l’artista ha interpretato la sua canzone sul palco del 70º Eurovision Song Contest. L’esibizione si è svolta in un’atmosfera di attenzione e preoccupazione, con molte persone che si sono chieste cosa fosse successo. La performance è stata più un momento simbolico che una vera e propria gara, e l’artista ha coinvolto il pubblico con una presentazione che ha suscitato reazioni di sorpresa e interesse.

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Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha portato la sua “Per sempre sì” sul palco del 70º Eurovision Song Contest, trasformando l’esibizione in un passaggio simbolico più che competitivo. Già forte della qualificazione alla finale, il cantante napoletano ha scelto di misurarsi con un pubblico diverso, quello europeo, in una prova che somiglia più a un test di impatto che a una gara da dentro o fuori. L’apparizione è diventata così un banco di prova per misurare la tenuta internazionale di un brano che, dopo la ribalta sanremese, ha già trovato una sua dimensione popolare e riconoscibile. Tra coreografie studiate e una...🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Ma che è successo?”. Sal Da Vinci, sono ore di grande preoccupazione
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Per sempre sì - Sal Da Vinci (Sanremo 2026) [Testo/Lyrics]

Video Per sempre sì - Sal Da Vinci (Sanremo 2026) [Testo/Lyrics]

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