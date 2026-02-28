Sal Da Vinci il ‘segreto’ del successo | Piaccio perché sono sincero

Sal Da Vinci, noto cantante e artista, ha spiegato che il motivo principale del suo successo risiede nella sincerità e nell’onestà che mette nella sua musica e nella sua comunicazione. Durante un’intervista, ha dichiarato che queste qualità sono ciò che lo rende apprezzato dal pubblico. La conversazione si è svolta in uno studio con pareti di vetro, dove sono state toccate anche altre tematiche legate alla sua carriera.

(Adnkronos) – "Piaccio perché sono sincero e onesto". Sal Da Vinci – ospite oggi nello studio-glass de La volta buona a pochi passi dall’Ariston – ha parlato del successo che sta vivendo con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 dove il cantautore napoletano è in gara con il brano 'Per sempre sì'. Sal Da Vinci, vanta una carriera lunga piena di successi ma anche di tante cadute. A Caterina Balivo il cantante ha ammesso di essere arrivato fin qui grazie alla perseveranza: "Io ho lottato per i miei sogni, anche grazie all'aiuto della mia famiglia". Un legame, quello familiare, che definisce il suo "rifugio più sicuro". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sal Da Vinci in lacrime. Cosa è successoIn questa edizione poco movimentata del Festival di Sanremo a dare una scossa alla terza serata ci ha pensato il pubblico dell'Ariston, che ha...

Perché Sal Da Vinci ha già vinto il Festival di Sanremo: le origini del fenomenoSanremo, 27 febbraio 2026 - Sal Da Vinci è senza dubbio il vincitore morale del Festival di Sanremo 2026.

Sal da Vinci e Stefano De Martino Napoli 2025

