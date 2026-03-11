Dalla boutique al digitale | THEBS costruisce una nuova esperienza del lusso online

THEBS passa dalla boutique al digitale, creando una nuova esperienza di lusso online. La società si sta adattando ai cambiamenti nel settore della moda di alta gamma, offrendo ora ai clienti un ambiente digitale in cui scoprire e acquistare capi di qualità e autenticità. Sempre più persone si spostano verso gli ecosistemi digitali per trovare prodotti che rispecchino la propria identità stilistica.

Il modo in cui la moda di alta gamma viene scoperta e acquistata sta cambiando rapidamente. Accanto ai negozi fisici, sempre più clienti si muovono all’interno di ecosistemi digitali alla ricerca di qualità, autenticità e identità stilistica. In questo contesto si inserisce THEBS, piattaforma italiana che propone un modello di e-commerce fondato sulla selezione professionale delle boutique indipendenti e su una visione strutturata del lusso contemporaneo. Il progetto prende forma all’interno di Camera Buyer Italia, associazione che riunisce alcune tra le più autorevoli boutique multibrand europee. L’obiettivo non era replicare le dinamiche dei marketplace generalisti, ma trasferire online l’esperienza maturata nel retail fisico di fascia alta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dalla boutique al digitale: THEBS costruisce una nuova esperienza del lusso online Articoli correlati Il lusso rinasce a Bologna: apre la nuova boutique della upcycling radicaleBologna – Nel cuore del salotto buono di Bologna, apre le porte un progetto che sfida le convenzioni dell’alta moda. Dior apre a Tokyo il Bamboo Pavilion: la nuova boutique esperienziale tra arte giapponese e lusso immersivoSe pensavate che una boutique fosse solo un posto dove fare shopping, preparatevi a cambiare narrativa. Contenuti utili per approfondire Dalla boutique al digitale THEBS... Discussioni sull' argomento Musto Calzature, quando la qualità batte gli algoritmi: il caso della boutique di Milano; Due Dumble diventano digitali con TONEX: IK Multimedia presenta la nuova Double Special Edition; I 10 momenti più memorabili della Milano Fashion Week. Cultura, dalla formazione la guida per la trasformazione digitaleDopo un primo semestre di lancio (14 corsi, 242 partecipanti, 40 ore), al via dal 26 settembre il secondo ciclo di corsi dell’Hub Emilia-Romagna e Marche, iniziativa per la formazione gratuita, ... vita.it Boutique della calza added a new... - Boutique della calza - facebook.com facebook