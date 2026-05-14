Un nuovo episodio nel mondo dello sport arriva dai nostri vicini spagnoli, dove si è appena concluso l’ultimo servizio di Bastoni. La notizia riguarda un evento recente e di rilievo, che si inserisce nelle notizie sportive di giornata. I dettagli riguardano un aspetto specifico dell’attività del calciatore, senza approfondimenti o analisi, semplicemente riportando i fatti così come sono stati comunicati. La notizia viene fornita senza commenti o interpretazioni, limitandosi ai dati disponibili.

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: El Inter cerró anoche una temporada histórica levantando la Coppa Italia tras imponerse a la Lazio en el Olímpico de Roma y completar así un doblete nacional que confirma el dominio ‘nerazzurro’ en Italia. El conjunto de Cristian Chivu, que ya había conquistado la Serie A hace apenas unos días, sumó su segundo título del curso con una victoria sólida y cómoda en la final copera. –> –> –> En medio de la celebración volvió a aparecer la figura de Alessandro Bastoni, titular una vez más en la defensa del Inter y pieza imprescindible durante toda la campaña. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ultimo servizio di Bastoni

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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