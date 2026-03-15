Luca Carboni | Si può nascere due volte Il suo concerto una messa laica che emoziona

Luca Carboni ha aperto il suo concerto a Roma con la canzone ‘Primavera’, mentre dichiarava che “si può nascere due volte”. Il concerto, parte del suo ‘Rio Ari O tour’, si è svolto di fronte al pubblico presente, che ha ascoltato le sue canzoni in un’atmosfera di coinvolgimento collettivo. La performance si è conclusa con l’interprete che ha salutato gli spettatori.

(Adnkronos) – "Si può nascere due volte". La butta lì Luca Carboni dopo aver aperto la sua data Romana del 'Rio Ari O tour' con 'Primavera', la stagione della rinascita appunto. La butta lì con quella sua voce calma, quella inconfondibile zeppola bolognese, quel suo essere discreto, intimo. Lo dice per spiegare come si sente,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Luca Carboni, magico ritorno sul palco a Roma: "Si può nascere un'altra volta""Avevo detto che se fossi tornato sul palco dopo tutto questo tempo avrei iniziato cantando Primavera - ha spiegato Luca Carboni che aperto il suo... Luca Carboni in concerto alla Reggia di CasertaGrande attesa per il ritorno dal vivo di Luca Carboni, che giovedì 10 settembre 2026 si esibirà nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, in... Luca Carboni torna in concerto dopo il tumore al polmone: «Mi dicevano che non ce l’avrei fatta» Contenuti utili per approfondire Luca Carboni Temi più discussi: Luca Carboni live al Palazzo dello Sport, sul palco (forse) con Tommaso Paradiso; Il ritorno di Luca Carboni, il liveda fisico bestiale; Luca Carboni, il concerto a Roma: la scaletta e la sorpresa; Roma eventi weekend. Luca Carboni e Luchè al Palazzo dello Sport, Panariello al Brancaccio, Valentino su megaschermi. Luca Carboni: Si può nascere due volte. Il suo concerto una messa laica che emoziona(Adnkronos) - Si può nascere due volte. La butta lì Luca Carboni dopo aver aperto la sua data Romana del 'Rio Ari O tour' con 'Primavera', la stagione della rinascita appunto. La butta lì con quella ... msn.com Carboni canta la vita e Roma lo abbraccia: E' bellissimo, mi commuovePalazzo dello Sport in delirio per il cantautore bolognese, sul palco anche Tommaso Paradiso Un boato di applausi e un'emozione palpabile hanno accolto il ritorno di Luca Carboni a Roma. Il Palazzo de ... adnkronos.com Luca Carboni (@Luca.Carboni.Ufficiale) facebook Paradiso si inchina a Luca Carboni: "Ha ispirato generazioni" rockol.it/news-757631/to… x.com