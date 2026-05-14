L’sms dalla banca poi i soldi che spariscono dal conto | Ci servono i suoi codici d’accesso

Un residente di Valle di Casies ha scoperto di aver subito una truffa che ha portato alla sparizione di circa 1.300 euro dal suo conto bancario. La vicenda è iniziata con un messaggio di testo proveniente dalla banca, in cui venivano richiesti i codici di accesso. In seguito, i truffatori sono riusciti a ottenere i soldi attraverso operazioni non autorizzate, facendo emergere un tentativo di frode digitale che ha coinvolto un numero di vittime crescente.

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Rischiava di costare la somma di 1.300 euro la truffa in cui un uomo, un cittadino residente in Valle di Casies, è incappato nei giorni scorsi. Fortunatamente, il fatto è stato denunciato in poco tempo e il denaro è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.Il raggiroTutto è partito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Cost of Paying Cash (A 70-Year Impact) Sullo stesso argomento Leggi anche: Filtro d’amore… ma spariscono i soldi: coppia d’Arezzo fa innamorare il conto corrente Sacerdote truffato con un finto sms della banca: Fai un bonifico per salvare i soldi. I carabinieri bloccano l'operazione da 24.000 euroVICENZA - Il suo conto corrente è a rischio, deve fare subito un bonifico istantaneo con tutti i suoi soldi per metterli in sicurezza ed evitare che finiscano nelle mani di qualche truffatore. ilgazzettino.it Finto messaggio dalla banca. Anziana finisce nella trappola, spariti seimila euro dal contoVideochiamata dopo che un sms segnalava anomalie nell’uso della carta di credito. Un’ottantenne indotta a fare bonifici istantanei su carte prepagate: conto prosciugato. msn.com