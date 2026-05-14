Lotta Campionati europei Under 15 | il sogno continentale dei livornesi Lorenzo e Matilde

Da livornotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Silvestri e Matilde D’Addario, entrambi quindicenni, si stanno preparando per rappresentare la loro squadra ai Campionati europei Under 15 in Bulgaria. Li si può incontrare spesso in palestra, in pizzeria o sui banchi di scuola, dove condividono le loro passioni e i loro impegni. Lorenzo ha appena terminato la prima superiore e si dedica con costanza agli allenamenti, mentre Matilde si impegna nello studio e nello sport, con l’obiettivo di affrontare la competizione continentale.

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Li puoi incontrare in palestra, in pizzeria o sui banchi di scuola. Lorenzo Silvestri e Matilde D’Addario hanno 15 anni, la prima superiore ormai alle spalle e una valigia pronta per la Bulgaria. Destinazione: Samokov, Europei Under 15 di lotta libera. Lorenzo l’ha capito a 5 anni, infilando la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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