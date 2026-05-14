Lo scrittore ha un piccolo ruolo nel primo film francese in concorso | La Vie d' une Femme

Da amica.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scrittore italiano ha partecipato al festival di Cannes indossando un abito elegante e presentandosi sul red carpet. Nel film in concorso, intitolato La Vie d’une Femme, ha un ruolo di dimensioni ridotte. Il film è diretto da una regista francese e rappresenta il primo titolo francese in questa edizione del festival. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei media presenti in occasione dell’evento.

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(askanews) – Erri De Luca ha portato un po’ d’Italia sul red carpet di Cannes; lo scrittore ha un piccolo ruolo nel film La Vie d’une Femme (A Woman’s Life), primo titolo francese in concorso, diretto da Charline Bourgeois-Tacquet. A sfilare con lui e la regista anche le attrici Suzanne De Baecque, Mélanie Thierry, Marie-Christine Barrault, Léa Drucke e l’attore Charles Berling. Lo scrittore napoletano ha un piccolo cameo e interpreta proprio uno scrittore che vive isolato tra le montagne nel film, riflettendo sulla vita. GUARDA LE FOTO Cannes 2026: il meglio dal red carpet, giorno per giorno. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Erri De Luca sul red carpet di Cannes per il film “La Vie d’une Femme” Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Lo scrittore ha un piccolo ruolo nel primo film francese in concorso: La Vie d'une Femme
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