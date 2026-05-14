Lo scrittore ha un piccolo ruolo nel primo film francese in concorso | La Vie d' une Femme

Lo scrittore italiano ha partecipato al festival di Cannes indossando un abito elegante e presentandosi sul red carpet. Nel film in concorso, intitolato La Vie d’une Femme, ha un ruolo di dimensioni ridotte. Il film è diretto da una regista francese e rappresenta il primo titolo francese in questa edizione del festival. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei media presenti in occasione dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui