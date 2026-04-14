Un attore ha recentemente ottenuto un ruolo di rilievo nel settore della moda, diventando ambassador di una maison nota per le sue collezioni femminili. La presenza in prima fila alla sfilata di un noto stilista e l’outfit realizzato su misura per gli Oscar del 2026 sono stati i segnali che hanno portato alla luce questa collaborazione. La maison ha annunciato ufficialmente la nomina, pur non disponendo di una linea maschile.

Gli indizi c’erano tutti: un posto in prima fila alla sfilata di Matthieu Blazy. Il look custom made agli Oscar 2026, brillante eccezione per un brand che ha solo collezioni femminili. Ora arriva l’annuncio: l’attore Pedro Pascal è il nuovo ambassador di Chanel, ampliando la visione genderless del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy. Chanel supera i confini di genere. Lo stilista Matthieu Blazy ha una direzione precisa in mente: onorare l’heritage della Maison, allargandone l’influenza e il raggio d’azione. E, di conseguenza, il pubblico. Chanel vuole vestire una nuova generazione di star, senza preoccuparsi delle etichette. Blazy non ha lanciato una linea di abbigliamento maschile (o meglio: non ancora) ma ha vestito alcuni degli uomini più influenti dello star system.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attore ha conquistato un ruolo di spicco nel mondo della moda: la Maison lo ha nominato ambassador, pur non avendo una linea di abbigliamento maschile

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