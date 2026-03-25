LIVE Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Mancano circa venti minuti all'inizio del match tra le squadre di Scandicci e Milano, valido per la terza gara della semifinale dei playoff della Serie A1 di volley femminile. La partita si svolgerà in diretta e sarà possibile seguirla tramite aggiornamenti online. La sfida si gioca in un clima di attesa e tensione tra le due formazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Scandicci e Milano, valido per la Gara 3 della semifinale dei play off di Serie A1. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valido per Gara 3 della semifinale play off di Serie A1, massima competizione femminile della pallavolo italiana. Le padrone di casa sono costrette a vincere questa importantissima partita per sperare ancora nella finale, visto che la squadra allenata da Stefano Lavarini è avanti 2-0 nella serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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