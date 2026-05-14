Oggi, a 20 chilometri dal traguardo, il gruppo rimane compatto durante la tappa del Giro d’Italia 2026. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con alcuni corridori vicini a traguardi personali: uno può raggiungere la sua centesima top-10, un altro si avvicina alla cinquantesima. La corsa continua con i ciclisti che mantengono la posizione, mentre gli appassionati seguono gli sviluppi attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.21 Aular ha la possiblità di centrare la sua centesima top-10 in carriera, Magnier la cinquantesima. 17.19 Davanti al gruppo iniziano a formarsi i treni delle squadre, c’è anche la Bahrain Victorious della maglia rosa Eulalio. 17.17 Foratura per Matyáš Kopecky, compagno di squadra di Groenewegen. 17.15 Con strade così larghe sembra veramente difficile che qualcuno provi ad attaccare, anche perché la velocità è molto elevata. 17.12 20 km alla conclusione. 17.11 Crescioli e Van Eetvelt completano il podio della Red Bull KM. 17.10 Ripreso subito Segaert che essendo da solo non ha voluto continuare l’azione, intanto il plotone entra nella tangenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, gruppo compatto

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