Lite tra condomini finisce in violenza

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discussione tra condomini si è trasformata in una scena di violenza, portando all'intervento del personale medico. La lite, nata apparentemente da dissapori di lunga data, si è intensificata fino a sfociare in un episodio che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e il trasporto di uno dei coinvolti al pronto soccorso. La vicenda si è conclusa con l'identificazione di tutti i partecipanti e l'apertura di un procedimento penale.

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Tutto è iniziato con uno screzio, probabilmente generato da vecchie ruggini tra condomini, poi la lite e la violenza, e la fine al pronto soccorso. Ieri mattina in via Pian della Noce erano da poco passate le nove quando un 62enne, uscito dalla sua abitazione, si è accorto di avere l’auto danneggiata. Subito dopo ha notato un 46enne etiope di sua conoscenza, che abita nella stessa palazzina e con il quale aveva avuto in passato qualche discussione. Lo straniero stava fumando una sigaretta in strada e il 62enne si è diretto verso di lui per chiedere chiarimenti e ha iniziato a spintonarlo. Quindi ha impugnato un manico di scopa e si è nuovamente diretto contro di lui.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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