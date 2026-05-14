L’intrigo internazionale Oppositrice bielorussa arrestata in aeroporto La Procura | non estradatela

Un' oppositrice bielorussa è stata arrestata in aeroporto e la Procura ha comunicato che non sarà estradata. Da circa tre mesi e mezzo, la donna si trova in Italia e non può lasciare il paese. Nel frattempo, non ha la possibilità di rivedere i suoi due figli, rimasti in Polonia. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario e diplomatico di cui è coinvolta, che ha portato al suo fermo e alla decisione di non concedere l'estradizione.

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Da quasi tre mesi e mezzo Karina non può lasciare l’Italia e non può riabbracciare i suoi due figli rimasti in Polonia, bloccata a Milano a causa di un delicato caso giudiziario e diplomatico che la coinvolge. La donna, nata in Bielorussia 34 anni fa e oppositrice del regime di Aleksandr Lukashenko, lo scorso primo febbraio è stata arrestata all’aeroporto di Orio al Serio in esecuzione di un "provvedimento di cattura" emesso nel 2021 "dal vice procuratore di Brest", per l’accusa di "insolvenza economica deliberata", l’equivalente di una bancarotta, commessa tra 2017 e 2018. "Si tratta di accuse false e create ad arte – racconta al Giorno la donna – con l’obiettivo di perseguitare le persone che, come me, non vivono più in Bielorussia e si oppongono al regime.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’intrigo internazionale. Oppositrice bielorussa arrestata in aeroporto. La Procura: non estradatela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intrigo internazionale: dritti alla meta. Forte l’ impatto su tutti i sistemi economiciMan mano che trascorrono le ore, emergono sempre più dettagli del blitz organizzato da Trump. Milano Malpensa, in arrivo la segnaletica: “Aeroporto internazionale Silvio Berlusconi”Malpensa (Varese) – Lo scalo di Malpensa sarà ufficialmente l’aeroporto “Silvio Berlusconi”. Si parla di: L’intrigo internazionale. Oppositrice bielorussa arrestata in aeroporto. La Procura: non estradatela. L’intrigo internazionale. Oppositrice bielorussa arrestata in aeroporto. La Procura: non estradatelaObbligo di firma in attesa del giudizio. Voglio riabbracciare i miei figli. Il legale: false accuse per colpire gli esuli. Interviene il consolato polacco. ilgiorno.it L’oppositrice Machado rivela di aver lasciato il Venezuela con l’aiuto di WashingtonL’11 dicembre l’oppositrice venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace, ha rivelato di aver ricevuto il sostegno dell’amministrazione Trump per lasciare il Venezuela e raggiungere Oslo ... internazionale.it