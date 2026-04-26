Milano Malpensa in arrivo la segnaletica | Aeroporto internazionale Silvio Berlusconi

A Malpensa, lo scalo aeroportuale di Varese, sarà presto indicato come “Aeroporto internazionale Silvio Berlusconi”. La nuova segnaletica è in arrivo e ufficializzerà questa denominazione. Attualmente, il nome dell’aeroporto non è ancora stato modificato sui cartelli, ma la presenza della nuova segnaletica è imminente. La decisione riguarda esclusivamente la denominazione ufficiale dell’aeroporto e non comporta modifiche operative o logistiche.

Malpensa (Varese) – Lo scalo di Malpensa sarà ufficialmente l’aeroporto “Silvio Berlusconi”. E presto avrà la relativa segnaletica. Il Comune di Milano, come spiegato nelle scorse ore dal sindaco Giuseppe Sala, non impugnerà la sentenza, rispettando la decisione del Tar della Lombardia sulla (contestata) intitolazione in omaggio all’ex premier, scomparso nel 2023 a 86 anni. “Rispettiamo la sentenza, senza se e senza ma" ha chiosato il primo cittadino meneghino. Silvio Berlusconi (1936-2023) su uno dei suoi aerei Enac a Sea: mettere nuova segnaletica Dopo la sentenza del TAR Lombardia che ha legittimato l'intitolazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Malpensa, in arrivo la segnaletica: “Aeroporto internazionale Silvio Berlusconi” Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy Notizie correlate Enac, nuova segnaletica Malpensa riporti denominazione 'Silvio Berlusconi'L'Enac ha chiesto a Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, di provvedere alla realizzazione e all'apposizione della nuova segnaletica... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’arrivo dell’A320 ITA Airways a Malpensa; Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi: Tar boccia i ricorsi; L'aeroporto di Milano-Malpensa potrà chiamarsi Silvio Berlusconi; Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi: Tar respinge ricorsi dei Comuni. Il Tar ha bocciato il ricorso del Comune di Milano e di altri Comuni del varesotto contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e ora "non faremo niente - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiest - facebook.com facebook Buongiorno dallo staff di @MiAirports . Vi ricordiamo che stiamo operando presso l'aeroporto di Milano Linate, Milano Malpensa Terminal 1 e Milano Malpensa Terminal 2 x.com