L’insegnamento dell’italiano in Russia

In Russia, l'insegnamento della lingua italiana è affidato a vari docenti universitari, tra cui la professoressa Eugenia Kudriavtseva dell’Università di… La sua attività si concentra sull’insegnamento e sulla promozione della cultura italiana tra gli studenti russi, con corsi e programmi dedicati. La figura della docente è coinvolta in scambi culturali e iniziative accademiche che mirano a favorire la conoscenza della lingua e delle tradizioni italiane nel paese.

con la professoressa Eugenia Kudriavtseva dell’Università di San Pietroburgo, è l’argomento dell’incontro in programma, stasera, giovedì 14 maggio, alle ore 21, presso il Museo italiano dell’immaginario folklorico a Piazza al Serchio nell’ambito della rassegna culturale "Giovedì al Museo". E’ possibile assistere all’incontro sia in presenza che online. "Pur essendo oltre il 20esimo posto per numero di parlanti nativi- spiega la dottoressa Simona Nobili- l’italiano è senz’altro uno degli idiomi più studiati nel mondo dopo lingue "forti" come l’inglese, lo spagnolo e il cinese. Ma quali sono i motivi di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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