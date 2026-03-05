Primaria | per l’insegnamento dell’Italiano 885 ore totali più del doppio rispetto a Matematica

Nelle scuole europee, l'insegnamento dell'italiano prevede un totale di 885 ore, più del doppio rispetto a quello dedicato alla matematica. La priorità viene data alle competenze linguistiche e alla lettura, che occupano la maggior parte del tempo durante i primi anni di scuola. Questo approccio riflette l'importanza attribuita alle abilità linguistiche nella formazione degli studenti.

Nelle scuole europee la lettura e le competenze linguistiche rappresentano l’area disciplinare a cui viene dedicato il maggior tempo di insegnamento nei primi anni di scuola. Il dato emerge dal rapporto Tempi di insegnamento annuali raccomandati nell’istruzione obbligatoria a tempo pieno in Europa 20242025, realizzato dalla Commissione europea attraverso la rete Eurydice e tradotto in Italia dall’unità nazionale di INDIRE. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Matematica alla Primaria: in Italia 420 ore, in Lussemburgo 1000. La medie europea è di 645 oreQuanto tempo dedicano le scuole europee alla matematica durante l’istruzione obbligatoria? Il tema emerge dal rapporto Tempi di insegnamento annuali...

Ripensare l’insegnamento della matematica e il senso dell’Esame di Stato. Letterainviata da Richard Pireddu - Sono un docente di matematica e desidero condividere una riflessione maturata attraverso l’esperienza quotidiana in...

