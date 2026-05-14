L’ingegnere gestionale leader della trasformazione 4.0 | il modello Graded sale in cattedra alla Federico II
Durante la giornata di presentazione della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è discusso del ruolo dell’ingegnere gestionale nel processo di trasformazione digitale delle imprese. La conferenza ha evidenziato come il modello Graded rappresenti un punto di riferimento per l’innovazione e l’applicazione delle tecnologie 4.0 nel settore industriale. Sono stati illustrati i principali aspetti della figura professionale e le sue competenze nel contesto aziendale attuale.
Il ruolo cruciale dell’ingegnere gestionale all’interno delle dinamiche aziendali moderne: è il tema che ha animato la giornata di presentazione della Laurea Magistrale nell’Aula Magna di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra i protagonisti della tavola rotonda, organizzata da Gestionale Unina e coordinata dalla professoressa Lorella Cannavacciuolo, Gennaro Ardolino, che ha portato. 🔗 Leggi su 2anews.it
Sullo stesso argomento
Italia tra i leader europei nelle classifiche universitarie: Federico II tra le eccellenzeL’Italia si colloca al terzo posto tra i paesi dell’Ue per numero di università classificate, dietro alla Francia e alla Germania, ma al secondo...