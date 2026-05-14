L' incidente mortale con due vittime tra Sciacca e Ribera | le immagini del luogo dello schianto

Due giovani di 25 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 115, tra Sciacca e Ribera. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Sul luogo sono state fatte arrivare le forze dell'ordine e i soccorsi, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le immagini mostrano il punto dell’incidente, con il sangue visibile sulla carreggiata. La dinamica esatta dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui