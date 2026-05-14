L' incidente mortale con due vittime tra Sciacca e Ribera | le immagini del luogo dello schianto
Due giovani di 25 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 115, tra Sciacca e Ribera. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Sul luogo sono state fatte arrivare le forze dell'ordine e i soccorsi, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le immagini mostrano il punto dell’incidente, con il sangue visibile sulla carreggiata. La dinamica esatta dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità.
Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due 25enni morti nello scontro tra auto e moto Incidente sulla statale 115, scontro auto-moto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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