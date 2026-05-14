L' incidente mortale con due vittime a Sciacca | le immagini del luogo dello schianto

Da agrigentonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona tra Sciacca e Ribera, sulla statale 115, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Sul luogo sono state raccolte immagini che mostrano la scena dello scontro, avvenuto nelle ultime ore. Due giovani di 25 anni sono deceduti a seguito dell'impatto. La strada presenta tracce di sangue e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvare le vittime. Le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due 25enni morti nello scontro tra auto e moto Incidente sulla statale 115, scontro auto-moto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Perù, il candidato alla presidenza Becerra muore in un incidente: le immagini dal luogo dello schiantoNapoleón Becerra, 61 anni, candidato del Partito dei Lavoratori e degli Imprenditori del Perù alle elezioni del 12 aprile, è morto in un incidente...

Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano: schianto auto-moto, muore un 62enneL'incidente è avvenuto ieri, 18 marzo, lungo la ss38 in località Campano a Tirano.

Argomenti più discussi: Incidente a Seccagrande, moto contro auto: morto 48enne; Trapani, anziano muore dopo una caduta nei servizi del cimitero.

sciacca l incidente mortale conScontro auto moto sulla statale 115, morti due turisti americani a SciaccaLe vittime erano a bordo di un 125. L'incidente nel primo pomeriggio. La vettura dopo l'impatto si è ribaltata, illesi i passeggeri ... rainews.it

Tragedia sulla Statale 115 a Sciacca: schianto tra auto e scooter, morti due 24enni17:48 - Tragedia sulla Statale 115 a Sciacca: schianto tra auto e scooter, morti due 24enni •17:40 - Lite condominiale finisce nel sangue: Valeria Razza condannata a 10 anni •17:34 - Meteo Sicilia, co ... newsicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web