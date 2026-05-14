L' incidente mortale con due vittime a Sciacca | le immagini del luogo dello schianto

Nella zona tra Sciacca e Ribera, sulla statale 115, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Sul luogo sono state raccolte immagini che mostrano la scena dello scontro, avvenuto nelle ultime ore. Due giovani di 25 anni sono deceduti a seguito dell'impatto. La strada presenta tracce di sangue e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvare le vittime. Le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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