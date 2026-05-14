Licenziamenti Versalis ' La Comune' | Cronaca di una crisi annunciata il nostro allarme ignorato

Negli ultimi giorni si sono verificati licenziamenti presso lo stabilimento di Versalis, una notizia che non sorprende chi aveva già segnalato questa possibilità in passato. Un gruppo locale ha commentato la vicenda definendola come la conclusione di una crisi di cui si era già parlato mesi fa in sede di consiglio comunale. La situazione viene ora descritta come una conferma di allarmi precedenti che erano stati trascurati.

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"I licenziamenti in Versalis non sono una sorpresa, ma la conferma di quanto avevamo denunciato mesi fa in Consiglio Comunale. La nostra mozione, che chiedeva trasparenza sui piani industriali e una transizione urgente verso la chimica verde, è stata respinta. Oggi i lavoratori iniziano a pagare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Messina, cronaca di una sentenza annunciata (molto) in anticipoRoma, 12 mar – Chi si lamenta che la macchina della giustizia è un vecchio carrozzone che stenta dovrà ricredersi. «Tragedia a Le Mose: cronaca di una morte annunciata»«Come prima cosa non si può che esprimere dolore per il tragico investimento che ha determinato la morte di un lavoratore travolto da un treno alle... Argomenti più discussi: Licenziamenti Versalis, 'La Comune': Cronaca di una crisi annunciata, il nostro allarme ignorato; Bufera Versalis, la proprietà annuncia via Pec un licenziamento collettivo a Ferrara: Coinvolti 30 lavoratori; Versalis Ferrara, procedura di licenziamento per 30 lavoratori; Licenziamenti alla Versalis di Ferrara. La Filctem Cgil lancia l’allarme per il sito di Ravenna. Licenziamenti Versalis, 'La Comune': Cronaca di una crisi annunciata, il nostro allarme ignorato x.com Versalis, licenziamento collettivo a Ferrara. Cgil: «Preoccupazioni anche per il petrolchimico di Ravenna»Il 5 maggio scorso le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec del territorio ferrarese hanno ricevuto, tramite Pec, una comunicazione da parte della ... ravennaedintorni.it