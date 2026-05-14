Letteral-mente Chriz

L'artista Letteral-mente, conosciuto anche come Chriz, presenta per la prima volta una mostra personale a Bari. L'esposizione si svolge presso una sede non specificata e vede la collaborazione di diversi enti e organizzazioni. La mostra include una selezione di opere realizzate dall'artista, visibili al pubblico in una location dedicata alla cultura e all'arte. La collaborazione con altri soggetti coinvolti arricchisce l'evento e amplia l'offerta espositiva.

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