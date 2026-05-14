L’ennesimo ministro con l’amante e il problema politico dei maschi innamorati

Un nuovo caso di un ministro coinvolto in una relazione extraconiugale ha attirato l’attenzione pubblica. In un’intervista pubblicata sul quotidiano, un ex deputato di un partito di centro-destra ha spiegato i dettagli di un episodio avvenuto tempo fa, senza fare commenti sulle motivazioni o sulle conseguenze politiche. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sui rapporti tra politica e vita privata, senza che siano emerse nuove dichiarazioni ufficiali o sviluppi giudiziari.

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Sul Foglio, l’ex deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri racconta a Salvatore Merlo di quando, con Silvio Berlusconi, aveva elaborato la seguente teoria: prima di nominare un ministro bisognerebbe domandargli con quante donne è stato, «perché se quello risponde meno di trenta, il ministro non lo può fare. Non è vaccinato alla vita». A riportare d’attualità questo aneddoto è il pettegolezzo riguardo a un altro ministro del governo Meloni deciso a ricalcare le orme di Gennaro Sangiuliano e Matteo Piantedosi, vicenda di cui tutti parlano senza fare nomi, ma solo iniziali (lo ha fatto Fiorello in radio). Merlo ricorda in proposito quello che Giorgia Meloni, mesi fa, avrebbe confessato ad alcuni amici: «Quanto sarebbe meglio un governo di sole donne». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’ennesimo ministro con l’amante, e il problema politico dei maschi innamorati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni e il problema politico dei maschi innamoratiPer quanto possiamo non apprezzare Giorgia Meloni e la sua politica, per quanto possiamo non amare una certa tendenza a ridurre ogni problema a... Leggi anche: Il gossip sul ministro con l’amante: «E la moglie sa tutto» Temi più discussi: Corsa contro il tempo per fermare l’ennesima riforma che svilisce l’istruzione tecnica; Electrolux, nuova tegola per il governo: 1.700 esuberi in Italia; Giuli che decapita il suo ufficio è il nuovo scricchiolio del governo; L’Ue si fida sempre meno della Cina. Nel governo di Giorgia Meloni incapacità e arroganza regnano sovrani. Il ministro Giuli ha infatti deciso di licenziare tutti i suoi collaboratori: l’ennesimo segnale di un governo sempre più allo sbando. Il Ministero della Cultura non merita questo spettacolo inde x.com Un altro ministro con l’amante: scoppia il caso al Governo, di chi si trattaScoppia un altro caso al Governo: ci sarebbe un Ministro con l'amante. Una situazione simile alle vicende Sangiuliano e Piantedosi. newsmondo.it Concita De Gregorio accende un nuovo gossip politico: Un altro ministro con l’amanteTra indiscrezioni e retroscena, un presunto nuovo caso sentimentale che coinvolgerebbe un ministro torna ad agitare il gossip politico. L'indiscrezione di Concita De Gregorio a Repubblica. notizie.it